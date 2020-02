NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Merck KGaA vor den am 5. März erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Es scheine bereits vorweggenommen zu werden, dass der Pharma- und Spezialchemiekonzern starke Zahlen für das Schlussviertel 2019 vorlegen dürfte, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick von Merck könnte dennoch zu moderaten Konsensanhebungen für 2020 führen und leicht positive auf die Aktie wirken, auch wenn sie im bisherigen Jahresverlauf bereits deutlich zugelegt hat./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.