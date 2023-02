ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Jüngste Geschäftszahlen von den Wettbewerbern Sartorius und Danaher aus der Life-Science-Branche hätten den beschleunigten Rückgang von coronabedingten Geschäftstätigkeiten und den Trend zum Abbau von Lagerbeständen bei Kunden in der Bioprozessindustrie hervorgehoben, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine diesbezüglichen Umsatz- und Gewinnschätzungen für den Pharma- und Spezialchemiekonzern in diesem Jahr. Zudem berücksichtige er in seinem Bewertungsmodell neue Währungsprognosen./la/bek



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.