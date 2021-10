LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 215 Euro angehoben. Die Zeit seit dem jüngsten Kursrückgang Anfang September sei einer der wenigen Perioden, in denen sich die Aktien des Spezialchemie- und Pharmakonzerns besser entwickelt hätten als der Dax und die europäische Branche, schrieb Analystin Rosie Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun ergebe sich die Möglichkeit, in eine qualitativ hochwertige Aktie zu investieren. Bei Merck dauere die positive Gewinndynamik an./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 04:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 04:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.