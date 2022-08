NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sieht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie den Spezialchemie- und Pharmakonzern als qualitativ hochwertiges, defensives Unternehmen. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen für die Darmstädter Merck dürften künftig steigen. Er selbst hob seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie (EPS) bis 2026 um 3 bis 6 Prozent an. Die Aktie befindet sich auf der "Analyst Focus List", einer Liste besonders aussichtsreicher Werte./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 21:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.