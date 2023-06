NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 225 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine eingehende Untersuchung belege, dass die Umsätze der Sparten Science & Lab Solutions (SLS) und Process Solutions (PS) des Spezialchemie- und Pharmakonzerns in den beiden vergangenen Jahren - exklusive des Geschäfts mit Covid-Produkten - die erwarteten Trends nicht so stark übertroffen hätten wie beim Pharma- und Laborausrüster Sartorius, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Normalisierung der Geschäfte könnte Merck nun dazu gezwungen werden, die Ziele in Life-Science-Bereich zu senken. Doch damit dürfte dann die Talsohle erreicht sein. Seine neue Ergebnisschätzung (Core EPS) für 2023 liege immer noch im Rahmen der bisherigen Unternehmenszielspanne, wenn auch am unteren Ende. Die wohl nötige Senkung der Konsensprognosen preise die Aktie mit dem Kursrückgang nach der Sartorius-Gewinnwarnung vor einer Woche schon ein./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 03:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 03:33 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.