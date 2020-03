LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei der neue Ausblick des Chemie- und Pharmakonzerns nur schwer zu analysieren, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In ihren Augen wirft dieser mehr Fragen auf als er Antworten gebe. Die Resultate für 2019 und das vierte Quartal seien aber ordentlich./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 07:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 07:54 / GMT



