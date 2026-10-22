NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Meta nach Quarrtalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe mit dem Umsatzwachstum trotz der im Vergleich zum Vorquartal schwächeren Dynamik ebenso positiv überrascht, wie mit der Profitabilität, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Auch der Umsatzausblick auf das Schlussquartal liege über der Konsensschätzung./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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