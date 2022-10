NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta vor Zahlen von 225 auf 200 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Heaney verwies in zwei separaten am Dienstag vorliegenden Studien auf die makroökonomischen Unsicherheiten und kürzte seine Umsatzprognosen für das kommende Jahr. Mit einer historisch niedrigen Bewertung sieht er das Risiko für die Werbeeinnahmen aber bereits eingepreist. Um den Kurs zur kommenden Quartalsbilanz wiederzubeleben, müsste Meta unter anderem bei den Umsätzen überraschen und eine Wachstumsbeschleunigung für das Schlussquartal in Aussicht stellen. Im ersten Halbjahr 2023 dürfte die Aktie aber wegen niedrigerer Vergleichswerte wieder attraktiver werden - auch weil Kurzvideos (Reels) bei Facebook anfingen, Geld einzubringen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 20:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 00:15 / ET





