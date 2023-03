NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach sich der hinter Facebook und Instagram stehende Konzern bald von Tausenden Beschäftigten trennen wolle. Dieser Schritt ist dem Experten zufolge erforderlich, um den Einstellungsüberschuss der letzten zwei Jahre auszugleichen. Die Maßnahme dürfte sich nur im begrenztem Maße auf das Umsatzwachstum auswirken./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 13:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 13:14 / ET



