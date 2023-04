NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Die großen Internet-Konzerne dürften vom Trend zu individuellen Inhalten der Nutzer profitieren, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Trend führe zu neuen Plattformen, Angeboten und Geschäftsmodellen. Die Facebook-Mutter Meta zähle zu den großen Profiteuren dieser Entwicklung./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.