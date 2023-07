NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Facebook-Mutterkonzern habe vor dem Hintergrund hoher Erwartungen ein beeindruckendes Ergebniswachstum (EPS) sowie eine Umsatzsteigerung am oberen Ende der Unternehmenszielspanne erzielt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch beeindruckender sei der Wachstumsausblick für den Umsatz im dritten Quartal. Thill schraubte seine Umsatz- und EPS-Prognosen für 2024 nach oben./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 21:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 21:55 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.