NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 160 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Betreiber sozialer Netzwerke habe beim Umsatz die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kapitalausgaben und operativen Ausgaben habe das Unternehmen stärker gekappt als von ihm erwartet./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 05:07 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 05:07 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.