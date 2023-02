NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Meta nach Zahlen zum vierten Quartal von 170 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Social-Media-Konzern habe mit dem verstärkten Fokus auf mehr Effizienz und Profitabilität seinen eigenen Glauben gefunden, schrieb Analyst Mark Shmulik in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren würden damit Teil eines schlankeren Unternehmens. Nun brauche es aber Wachstum, damit die Aktie wieder eine Story wird./tih/edh



