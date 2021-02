LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Metro AG auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Der Handelskonzern sei schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wenig überraschend habe dabei die Pandemie mit den Lockdowns ihre Spuren hinterlassen. Eine Erholung könne länger dauern als erwartet und die Jahresziele seien immer noch in Gefahr./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 17:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.