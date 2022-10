LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Metro AG vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 9 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Großhändler zögen dunkle Wolken auf, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im vergangenen Geschäftsjahr dürften die Ziele erreicht worden sein, für die Zukunft aber gebe es viele Risikofaktoren wie etwa eine Rezession, steigende Kosten und die Russland-Unsicherheit. Der Experte wird deshalb vorsichtiger, was seine Schätzungen betrifft./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 12:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.