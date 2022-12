NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere der Metro AG bei einem Kursziel von 8,83 Euro mit "Equal-weight" aufgenommen. Ausgaben für Nahrungsmittel seien zwar recht krisensicher, nicht allerdings die Margen dafür, schrieb Analystin Izabel Dobreva in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu den europäischen Händlern. Es gebe ein regelrechtes Tauziehen zwischen hohem Umsatzwachstum einerseits und hohen Lohnkosten sowie Energiepreisen andererseits. Den Unterschied machten in der Branche Einsparprogramme und Barmittelzuflüsse, so Dobreva weiter. Die niederländische Ahold sieht sie besonders optimistisch, die belgische Colruyt und Sainsbury sehr skeptisch./ag/gl



