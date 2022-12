LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Metro AG von 7 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Nicolas Champ am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er passte seine Schätzungen an die erhöhten mittelfristigen Ziele an. Champ bleibt aber skeptisch für den Handelskonzerns angesichts der Verbraucherkrise bei den Lebenshaltungskosten./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.