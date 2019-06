MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für den Handelskonzern Metro AG nach einer Übernahmeofferte von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Aktionäre sollten das Angebot des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky und seiner Firma EP Global Commerce annehmen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden und im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Vor allem in Russland und Deutschland stehe die Kette vor strategischen Herausforderungen. Zudem leide sie unter dem intensiven Wettbewerbsumfeld im Bereich Lebensmittel./kro/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 16:13 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 16:21 / CEST



