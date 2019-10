FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Metro AG nach dem Verkauf eines Großteils des China-Geschäfts von 14,80 auf 15,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der damit verbundene Nettomittelzufluss gebe dem Handelskonzern "deutlich größere finanzielle Möglichkeiten, das Großhandelsgeschäft in Europa durch Übernahmen zu stärken", schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 09:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 10:20 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.