FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Metro AG nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 7,50 Euro belassen. Die Coronavirus-Pandemie habe vor allen auf den westeuropäischen Märkten der Großhandelskette erste Spuren hinterlassen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sturm geht derweil davon aus, dass der Mittelzufluss durch den mehrheitlichen Verkauf des China-Geschäftes zunächst überwiegend zu einer Reduzierung der vergleichsweise hohen Nettoverschuldung verwendet wird. Die Beibehaltung der Vorjahresdividende sei in diesem Szenario wegen der angespannten Ertragslage fraglich. Deshalb passt der Experte seine Dividendenschätzung für das Geschäftsjahr 2019/20 deutlich nach unten an./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 15:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 15:46 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.