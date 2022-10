FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Metro AG vor den am 21. Oktober erwarteten Umsatzzahlen von 8,50 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie im Geschäftsjahr 2021/22 mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 20 Prozent und einer bereinigten Ebitda-Marge auf Vorjahresniveau. Im neuen Geschäftsjahr erwartet er aber wegen anhaltend hoher Lebenshaltungskosten Zurückhaltung bei den Verbrauchern, etwa bei Restaurantbesuchen und Urlaubsreisen. Auch die Geschäftsentwicklung in Russland und höhere Personal- und Energiekosten dürften ins Kontor schlagen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 14:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 14:27 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.