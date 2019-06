MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie der Metro AG nach einem Übernahmeangebot des Großaktionärs EP Global Commerce auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Anders als die Geschäftsführung des Handelskonzerns, die die Offerte als zu niedrig ablehne, rate er den übrigen Anteilseignern angesichts strategischer Herausforderungen in Russland und auf dem heimischen Markt zur Annahme, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht zudem davon aus, dass Metro für die zum Verkauf stehende Supermarkttochter Real keinen profitablen Preis erzielen wird./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 08:36 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.