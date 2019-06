NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Metro AG nach einem Übernahmeangebot des Großaktionärs EP Global Commerce auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Nachdem die Führung des Handelskonzerns die Offerte als zu niedrig abgelehnt habe, müsse sie für mehr Klarheit hinsichtlich langfristiger Werttreiber sorgen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf den geplanten Verkauf der Supermarkttochter Real und des China-Geschäfts. Die übrigen Metro-Anteilseigner könnten auf eine Verbesserung der Offerte hoffen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2019 / 15:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.