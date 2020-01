HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Metro AG von 14,40 auf 14,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Risiko im Russland-Geschäft werde den Konzern auch in diesem Jahr beschäftigen, schrieb Analyst Thomas Davies in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des hohen Wettbewerbsdrucks und des negativen makroökonomischen Umfelds rechnet der Experte mit einem Rückgang beim operativen Ergebnis (Ebitda) in Russland von 30 Millionen Euro, was am unteren Ende der vom Management angegebenen Spanne liege./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2020/16:57 GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.