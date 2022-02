HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Metro AG von 10,30 auf 10,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele des Handelskonzerns für 2030 seien vor allem angesichts der aktuellen Bewertung der Aktie attraktiv, lägen aber noch weit in der Zukunft, schrieb Analyst Thomas Davies in einer am Montag vorliegenden Studie. Metro müsse unbedingt die kurzfristigen Ziele erreichen, damit die Anleger den künftigen Zielen Glauben schenkten. Gerade in naher Zukunft sei aber das Potenzial bei der operativen Ergebnisentwicklung sowie der Barmittelschöpfung angesichts der notwendigen Investitionen begrenzt. Davies verwies unter anderem auf die geopolitischen Risiken durch Russland./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.