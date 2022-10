NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das starke vierte Quartal habe nicht zur vierten Zielerhöhung in diesem Geschäftsjahr geführt, schrieb Analyst Frederick Wild am Freitag in einer ersten Reaktion auf Zahlen. Die Ergebnisse wie auch Signale für 2022/23 zeugten vom hohen Maß an Unsicherheit hinsichtlich der miesen Verbraucherstimmung und ihrer Auswirkungen auf das Außer-Haus-Essen. Zudem fehle Klarheit, wie viel Barmittel aus den Russland-Aktivitäten abgeschöpft werden können. Wild erhofft sich mehr Einblick von der Jahresbilanz Mitte Dezember./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 02:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 02:37 / ET



