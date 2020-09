MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Metro AG angesichts des Übernahmeangebots durch den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky auf "Reduce" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Er sehe gute Voraussetzungen dafür, dass die von Kretinsky kontrollierte EP Global Commerce GmbH (EPGC) ihren Anteil auf über 50 Prozent steigern könne, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Gegenüber einer vorherigen Offerte habe sich die Situation durch die Pandemie und den Abschied von Metro-CEO Olaf Koch geändert./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 09:54 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



