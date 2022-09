MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Metro AG von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 9 auf 6 Euro gesenkt. Für den Großhandelskonzern seien die Markttrends aktuell ungünstig, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. So seien die Aussichten für den Einzelhandelssektor derzeit trübe. Zudem verwies der Experte darauf, dass Hotels und Restaurants die Hauptkunden des Unternehmens seien. Die Fähigkeit und die Bereitschaft der Verbraucher aber, Geld auszugeben, dürfte unter den steigenden Preisen leiden. Und schließlich verschlechtere sich auch in praktisch allen Bereichen der Gewinn- und Verlustrechnung die allgemeine Kostensituation der Einzelhändler./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 15:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.