FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Metro AG auf "Sell" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit dem Verkauf seines Anteils am China-Geschäft könne sich der Handelskonzern nun noch stärker auf die Großhandelssparte konzentrieren, schrieb Analyst Maxime Mallet in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach Spekulationen schon im Juni komme das Geschäft nicht unerwartet, der Verkaufspreis liege im Rahmen seiner eigenen Prognosen. Dies ändere aber nichts an seiner Erwartung, dass die Margen des Konzerns in den kommenden Jahren gefährdet seien./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2019 / 06:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.