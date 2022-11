NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Metro AG von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 9 auf 5 Euro gesenkt. Die Abhängigkeiten von Restaurants und dem Russland-Geschäft seien weitaus schmerzvoller, als es das aktuelle Kursniveau bereits eingepreist habe, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Nahrungsmittelhändlern. Er empfiehlt stattdessen Colruyt, wo das Retail-Rumpfgeschäft neben den Energieaktivitäten auf einem historischen Tiefstniveau bewertet sei./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.