NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Metro von 6,80 auf 8,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Inflationstrends im europäischen Lebensmittelhandel hätten sich bereits ausgespielt, schrieb Analyst Xavier Le Mené in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der Sorgen um das Verbraucherverhalten, höherer Kosten und einer nicht gerade attraktiven Sektorbewertung sollten Anleger nun aber selektiv vorgehen. Bei Metro verlagerte der Experte seinen Bewertungshorizont in die Zukunft./tih/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 12:30 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.