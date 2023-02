NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Metro AG nach Zahlen des Handelskonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Fokus der Anleger dürfte auf der überraschend guten operativen Ergebnisentwicklung (Ebitda) im insgesamt schwachen ersten Geschäftsquartal liegen, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Mittwochabend vorliegenden Studie. Die Auswirkungen einer Cyber-Attacke machten es aber schwer, die zugrunde liegende operative Entwicklung zu beurteilen. Das Erreichen der Unternehmensziele hänge nun vor allem von der Entwicklung im späteren Jahresverlauf ab./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 13:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 13:34 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.