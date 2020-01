NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der weiter bestehenden makroökonomischen Unsicherheiten im Autosektor erachte er den französischen Reifenhersteller als hochklassige Anlage, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Das liege unter anderem daran, dass der Markt für Ersatzreifen weniger zyklisch sei und dass sich im Premium-Bereich höhere Margen erzielen ließen./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 04:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



