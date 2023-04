FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin vor den Ende April anstehenden Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die jüngsten Preiserhöhungen beim Reifenhersteller sollten sich bemerkbar machen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Generell erwartet er ein Quartal im Rahmen der konservativen Konzernprognose und folglich keine Änderung der Ziele. Zugleich sieht er für diese aber weiterhin Spielraum nach oben./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 06:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.