Michelin Aktie
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien hätten nach der Gewinnwarnung verlorenen Boden wieder gutgemacht - unter anderem in Erwartung einer starken Geschäftserholung 2026/27, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Er hob seine Schätzungen für den Reifenkonzern um 2 Prozent an. Die Aktienbewertung liege allerdings auf dem höchsten Niveau seit 2021./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
