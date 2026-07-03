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03.07.2026 06:49:20

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Nach Vorab-Aussagen des Reifenherstellers zu den anstehenden Halbjahreszahlen habe er seine Schätzungen beibehalten, schrieb Jose Asumendi am Donnerstagabend Höhere europäische Zölle für asiatische Importe sollten der hiesigen Branche schon im dritten Quartal helfen. Er rechnet mit steigenden Marktanteilen und einer besseren Preissetzungsmacht der Hersteller mit Produktionsstätten in Europa, was Michelin, Continental und Pirelli Rückenwind geben könnte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:44 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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