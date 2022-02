NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin nach Jahreszahlen von 171 auf 166 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Reifenhersteller habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei das Potenzial für weiter steigende Gewinnschätzungen am Markt begrenzt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



