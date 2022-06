NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Michelin von 37,75 auf 33,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar dürfte die starke Preisgestaltung des Reifenherstellers die negativen Einflussfaktoren in diesem Jahr mehr als ausgleichen, dennoch sei ab 2023 mit einem begrenzten Gewinnwachstum zu rechnen, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2022 bis 2024. Er verweist auf die globale Konjunkturabkühlung und steigende Reifenexporte asiatischer Konkurrenten./edh/mis



