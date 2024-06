NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einem einwöchigen Investorentreffen in Asien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Mit Blick auf den chinesischen Automobilmarkt sei eine Konsolidierung notwendig, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Dieser Markt habe sich in den vergangenen Jahren exponentiell entwickelt. Der Reifenhersteller Michelin verfüge über eine starke Marktposition und eine ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegen geschäftliche Beeinträchtigungen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2024 / 01:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2024 / 01:06 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.