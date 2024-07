NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Reifenhersteller erwarte er für das erste Halbjahr einen Umsatz von 13,5 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis von 1,66 Milliarden Euro, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Barmittelzufluss sollte sich auf 500 Millionen Euro belaufen. Michelin sei ein Qualitätsunternehmen mit einer starken Marktposition und einem widerstandsfähigen Geschäftsmodell. Beim Gewinnwachstum und den Ausschüttungen an die Aktionäre hätten andere Branchentitel aber mehr Potenzial./gl/mis



