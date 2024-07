NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten wie immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Absatz, Preis, Produktmix sowie Rohstoff- und Herstellungskosten beibehalten. Zudem sei der freie Barmittelzufluss stark gewesen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 19:20 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.