NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zwar gewönnen chinesische Reifenhersteller Marktanteile, aber nicht im Segment höherpreisiger Automobile, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Tests beispielsweise vom deutschen ADAC belegten eine technologische Rückständigkeit chinesischer Reifenproduzenten. Sorgen, dass diese eine ernsthafte Konkurrenz zu den etablierten Branchengrößen werden könnten, seien wohl übertrieben./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 10:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 05:00 / UTC



