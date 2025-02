NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin nach Zahlen und der dazugehörigen Telefonkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Harry Martin lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die gute fundamentale Geschäftsentwicklung des Reifenherstellers. Das Ziel für das operative Ergebnis 2025 sei höher gesteckt als 2024, aber ihm zufolge damit weiterhin "konservativ"./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 18:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 18:54 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.