NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vierte Quartal sei für die globalen Autozulieferer bislang insgesamt ein schwaches Produktionsquartal gewesen, was aber vorab bekannt gewesen sei, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Zulieferern. Der Haupttreiber habe daher auf den Ausblicken für 2025 gelegen. Nachdem 13 der von Bernstein beobachteten Zulieferer ihre Zahlen vorgelegt hätten, sei Halbzeit und er prüfe, was das für die restlichen 12 Zulieferer bedeute. Zu den Reifenherstellern schrieb er, die Berichte seien bislang durchweg positiv gewesen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 19:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 05:00 / UTC





