NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Von europäischen Reifenherstellern erwartet Analyst Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie nur wenige Überraschungen, wenn diese ihre Resultate zum ersten Quartal vorlegen. Von Vorteil sei die Marktsituation vor allem für Pirelli mit einem von ihm erwarteten Wachstum, während er im Falle von Michelin und der Continental-Reifensparte mit rückläufigen Umsätzen rechnet. Pirelli bleibe auch wegen der Bewertung sein "Top Pick"./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 09:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 09:21 / ET



