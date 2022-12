ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Micron Technology nach einem trüben Ausblick auf 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 US-Dollar belassen. Der Halbleiterkonzern habe vor den schwierigsten Bedingungen für den Speicherchipmarkt seit der Finanzkrise vor rund 15 Jahren gewarnt, schrieb Analyst Chris Caso in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 deutlich nach unten./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2022 / 04:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.