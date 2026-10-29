Microsoft Aktie
|483,30EUR
|-4,10EUR
|-0,84%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 640 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Nutzung habe sich bisher auf Software-Entwicklung konzentriert, dürfte sich aber nun ganzheitlich in den Unternehmen durchsetzen, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Und Microsoft dürfte als Profiteur im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen. Die Papiere von Microsoft stehen auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 700,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 531,01
|
Abst. Kursziel*:
31,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 534,37
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,00%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
13:25
|ROUNDUP: Microsoft startet stark ins Geschäftsjahr - Anleihen für KI-Ausbau (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Microsoft auf 'Overweight' - Ziel 625 Dollar (dpa-AFX)
|
06:15
|Report: Cyberkriminelle nehmen Rechtssektor ins Visier (dpa-AFX)
|
28.10.26
|WDH: Microsoft startet hervorragend ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Microsoft startet hervorragend ins neue Geschäftsjahr - Erwartungen übertroffen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Microsoft blames data centre delays for lower capital expenditure (Financial Times)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|483,30
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG