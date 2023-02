NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach einem Expertengespräch zum Thema Künstliche Intelligenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Die dazugehörige Technik sei demnach zwar nicht neu, der Hype um das Thema aber dennoch gerechtfertigt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Microsoft und die Alphabet-Tochter Google seien hier am besten positioniert. Ein ernsthafter Wettbewerber in diesem Bereich sei aber auch die Facebook-Mutter Meta./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2023 / 15:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2023 / 00:01 / ET





