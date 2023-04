NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Microsoft-Aktie vor den am 25. April erwarteten Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Investoren seien auf dem Weg ins dritte Geschäftsquartal besorgt gewesen, dass das Azure-Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2022/23 deutlich unter den Konsensschätzungen bleiben werde, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Darüber hinaus habe sich aus Investorengesprächen schließen lassen, dass deren Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023/24 deutlich unter den Wachstumsprognosen des Marktes lägen. Rangan sieht indes Anzeichen dafür, dass sich das Wachstum ab dem vierten Geschäftsquartal stabilisieren könnte./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 03:42 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / PDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.