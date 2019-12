FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Microsoft von 164 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Ingo Wermann erklärte die Aufstockung seiner Prognosen in einer am Montag vorliegenden Studie mit Großaufträgen und neuen Kunden sowie Kooperationen mit namhaften Partnern

in wachstumsstarken Geschäftsbereichen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2019 / 10:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2019 / 11:09 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.